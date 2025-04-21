Сечоприймач Др. Вайт із зворотнім клапаном та прямим зливом (Urinal bag Dr.White with non-return valve with pull-push valve)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Порика Василя, 16
5.5 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Літин, вул. Соборна, 25
31.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шаргород, вул. Героїв Майдану, 268-Д
62.5 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Летичів, вул. Шевченка, 1-А
65.8 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Богунська, 22
72.6 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Польова, 1/1
113.4 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 6
113.6 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34-А
113.8 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 35
126.4 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
130.8 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
132.7 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
137.1 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 20
138.8 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Травнева, 10-А
151.4 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
152.2 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв ЗСУ, 2/5
152.8 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd