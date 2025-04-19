Сечоприймач Др. Вайт із зворотнім клапаном та прямим зливом (Urinal bag Dr.White with non-return valve with pull-push valve)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,33
Економія при броні: -1,13 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
5.9 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
7.7 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
9.2 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 71-А
12.0 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 21/80-Н
20.2 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
20.7 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,26
Економія при броні: -1,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
108.7 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
111.7 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
114.4 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
115.4 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А
118.6 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,13
Економія при броні: -0,93 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
119.2 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Балта, вул. Любомирська, 191-А
180.2 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Балта, вул. Госпітальєрів, 26
180.5 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
191.4 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd