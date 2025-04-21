Сечоприймач Др. Вайт із зворотнім клапаном та прямим зливом (Urinal bag Dr.White with non-return valve with pull-push valve)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
4.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А
8.1 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,67
Економія при броні: -1,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
8.7 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 71-А
100.0 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
107.5 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,13
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
107.6 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
107.7 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
107.8 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
107.9 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
108.5 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
108.9 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
112.2 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 21/80-Н
123.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
123.4 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,70
Економія при броні: -1,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
143.6 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
148.6 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
151.1 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd