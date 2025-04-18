Сечоприймач Др. Вайт із зворотнім клапаном та прямим зливом (Urinal bag Dr.White with non-return valve with pull-push valve)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,22
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,07
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,70
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,53
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
4.8 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
20,94
Економія при броні: -0,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
7.9 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,62
Економія при броні: -1,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-А
8.0 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,07
Економія при броні: -0,87 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Шарикова, 29
13.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
14.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 1-А
24.6 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 2
35.9 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Златопіль, м-н 1/2, 48-Б
66.0 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Берестин, вул. Полтавська, 91
89.7 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
107.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
20,92
Економія при броні: -0,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Івасюка Володимира, 15
128.4 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd