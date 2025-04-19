Сечоприймач Др. Вайт із зворотнім клапаном та прямим зливом (Urinal bag Dr.White with non-return valve with pull-push valve)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
20,99
Економія при броні: -0,79 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
6.8 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
7.5 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
8.1 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
9.6 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
10.0 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,23
Економія при броні: -1,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
13.8 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
26.2 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
26.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
26.6 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,02
Економія при броні: -0,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
28.0 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,39
Економія при броні: -1,19 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 25-В
29.3 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Самар, вул. Гетьманська, 34
29.4 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
32.5 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
20,96
Економія при броні: -0,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
33.5 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
21,64
Економія при броні: -1,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Аули, вул. Центральна, 15-А
38.5 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
64.1 км
Сечоприймач Dr.White із зворотнім клапаном з прямим зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd