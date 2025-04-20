Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
541,42
Економія при броні: -36,16 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
273,63
Економія при броні: -16,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
532,00
Економія при броні: -64,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
532,00
Економія при броні: -60,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
553,60
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
591,90
Економія при броні: -87,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
554,97
Економія при броні: -21,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
568,78
Економія при броні: -33,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,29
Економія при броні: -35,97 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
559,07
Економія при броні: -19,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
523,20
Економія при броні: -19,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
532,00
Економія при броні: -60,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
539,68
Економія при броні: -26,26 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
547,70
Економія при броні: -43,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн