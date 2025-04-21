Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
271,50
Економія при броні: -14,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
300,10
Економія при броні: -41,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
541,90
Економія при броні: -28,48 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
280,45
Економія при броні: -22,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
528,21
Економія при броні: -22,95 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
534,01
Економія при броні: -20,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
549,90
Економія при броні: -33,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
270,44
Економія при броні: -13,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
538,08
Економія при броні: -24,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
559,74
Економія при броні: -26,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
274,20
Економія при броні: -17,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
600,20
Економія при броні: -83,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
600,20
Економія при броні: -83,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
600,20
Економія при броні: -83,50 грн