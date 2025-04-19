Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
541,78
Економія при броні: -36,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
531,48
Економія при броні: -20,05 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
566,31
Економія при броні: -23,04 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
570,41
Економія при броні: -37,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
591,90
Економія при броні: -88,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
565,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
556,14
Економія при броні: -21,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
537,05
Економія при броні: -23,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
591,90
Економія при броні: -88,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
540,72
Економія при броні: -27,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
531,86
Економія при броні: -28,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
532,67
Економія при броні: -29,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
532,58
Економія при броні: -23,14 грн