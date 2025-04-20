Львів (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
549,44
Економія при броні: -36,02 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
553,40
Економія при броні: -44,70 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
293,40
Економія при броні: -39,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
537,10
Економія при броні: -28,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
542,78
Економія при броні: -29,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
533,80
Економія при броні: -28,54 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
293,40
Економія при броні: -39,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
553,60
Економія при броні: -44,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
293,40
Економія при броні: -39,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
586,80
Економія при броні: -78,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
293,40
Економія при броні: -39,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
553,40
Економія при броні: -44,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
586,80
Економія при броні: -78,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
543,71
Економія при броні: -30,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
293,40
Економія при броні: -39,05 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
586,80
Економія при броні: -78,10 грн