Київ (адресу не вказано)
Доступно в 533 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
549,90
Економія при броні: -35,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
591,50
Економія при броні: -153,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
553,10
Економія при броні: -19,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
534,83
Економія при броні: -21,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
565,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
546,44
Економія при броні: -33,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
563,55
Економія при броні: -30,23 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
566,72
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
565,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
564,97
Економія при броні: -33,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
571,70
Економія при броні: -34,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
565,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса