Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
591,90
Економія при броні: -85,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
620,62
Економія при броні: -33,57 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
536,00
Економія при броні: -60,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
271,50
Економія при броні: -14,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
560,07
Економія при броні: -26,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
589,16
Економія при броні: -20,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
562,26
Економія при броні: -28,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
558,67
Економія при броні: -25,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
582,86
Економія при броні: -39,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
553,70
Економія при броні: -46,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
285,63
Економія при броні: -16,98 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
550,88
Економія при броні: -37,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
536,00
Економія при броні: -65,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
532,62
Економія при броні: -19,20 грн