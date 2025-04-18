Харків (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
533,91
Економія при броні: -20,49 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
535,81
Економія при броні: -22,39 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
553,40
Економія при броні: -46,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
556,24
Економія при броні: -22,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
539,32
Економія при броні: -25,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
543,55
Економія при броні: -30,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
565,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса