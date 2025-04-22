Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
581,20
Економія при броні: -63,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
543,24
Економія при броні: -16,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
581,20
Економія при броні: -63,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
543,69
Економія при броні: -34,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
549,54
Економія при броні: -36,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
541,75
Економія при броні: -28,33 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
573,50
Економія при броні: -55,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
532,98
Економія при броні: -19,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
544,02
Економія при броні: -32,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
552,80
Економія при броні: -35,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
536,90
Економія при броні: -23,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
569,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
551,10
Економія при броні: -33,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Фоксіджен таблетки, вкриті оболонкою №20
Амакса
547,89
Економія при броні: -34,47 грн