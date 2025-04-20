Сечоприймач Др. Вайт із зворотнім клапаном та Т-подібним зливом (Urinal bag Dr. White with non-return valve with T-shaped valve)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
8.0 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
8.3 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
10.3 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
10.7 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
65.3 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 27/30
67.1 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
68.1 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
68.2 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
68.8 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
69.4 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
84.0 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
91.5 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
95.1 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
125.5 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
126.6 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
127.0 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Покровська, 26
129.9 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd