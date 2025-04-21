Сечоприймач Др. Вайт із зворотнім клапаном та Т-подібним зливом (Urinal bag Dr. White with non-return valve with T-shaped valve)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Летичів, вул. Шевченка, 1-А
65.8 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Богунська, 22
72.6 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 103
112.1 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34-А
113.8 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
130.8 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
137.8 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
152.2 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Балта, вул. Любомирська, 191-А
166.8 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
179.1 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 21
179.8 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Обухів, вул. Київська, 1/8
181.7 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Зелена, 10
185.7 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гатне, бульв. Приозерний, 6
185.9 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Печерського Феодосія, 39
186.3 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 36
187.1 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd