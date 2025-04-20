Сечоприймач Др. Вайт із зворотнім клапаном та Т-подібним зливом (Urinal bag Dr. White with non-return valve with T-shaped valve)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Покровська, 26
7.4 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
12.4 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
82.5 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 27/30
83.0 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
86.0 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
113.0 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
116.7 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
123.4 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
124.1 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
125.8 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
125.8 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 20/10
129.1 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
131.5 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd