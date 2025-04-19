Сечоприймач Др. Вайт із зворотнім клапаном та Т-подібним зливом (Urinal bag Dr. White with non-return valve with T-shaped valve)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
7.0 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
26.2 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
33.6 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
64.1 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
64.6 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
67.3 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
70.9 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
71.7 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
72.1 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
73.1 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
77.5 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
105.6 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 27/30
108.2 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
115.3 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
121.0 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
121.3 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Покровська, 26
125.9 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd