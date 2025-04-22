Сечоприймач Др. Вайт із зворотнім клапаном та Т-подібним зливом (Urinal bag Dr. White with non-return valve with T-shaped valve)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
118.4 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 12-В
124.2 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
124.9 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-Б
126.1 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
126.8 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
128.2 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
128.2 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Виговського Івана, 10-М
128.2 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
128.4 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тираспольська, 54
128.5 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 4-А
128.8 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
129.0 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Ахматової Анни / Драгоманова, 9/18
129.2 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
129.2 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 38-А
129.6 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
130.0 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Салютна, 2
130.0 км
Сечоприймач Dr. White із зворотнім клапаном з Т-подібним зливом 2000 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd