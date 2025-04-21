Київ
Мочеприемник педиатрический Др. Вайт (Pediatric urinal bag Dr. White)

Мочеприемник педиатрический Др. Вайт (Pediatric urinal bag Dr. White)

Вінниця (адресу не вказано)
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В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 19
105.0 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Житомир, вул. Хлібна, 16
114.2 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,39
Економія при броні: -0,22 грн
6,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 65
124.4 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 109/2
125.0 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
131.6 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,09 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
132.7 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Корець, вул. Київська, 55-А
180.8 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,09 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Р
181.9 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,43
Економія при броні: -0,26 грн
6,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
189.9 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
191.3 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
193.3 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 6
193.5 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,16 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
194.4 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гостомель, вул. Свято-Покровська, 86-А
195.0 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
195.4 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,65
Економія при броні: -0,28 грн
6,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
195.5 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 51
196.9 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,23 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
197.8 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,10 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 54-А
198.6 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
198.8 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,44 грн
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