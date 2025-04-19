Мочеприемник педиатрический Др. Вайт (Pediatric urinal bag Dr. White)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,45
Економія при броні: -0,28 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,62
Економія при броні: -0,45 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,57
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,53
Економія при броні: -0,36 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
4.1 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
6.3 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,58
Економія при броні: -0,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,59
Економія при броні: -0,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
11.8 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,42
Економія при броні: -0,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
12.0 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,41
Економія при броні: -0,24 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплодар, вул. Прокопія Романа, 2
27.8 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,60
Економія при броні: -0,43 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
35.1 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,42
Економія при броні: -0,25 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
35.5 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біляївка, вул. Головатого Отамана, 140
37.3 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,57
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 2-М
42.2 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,53
Економія при броні: -0,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 62
114.8 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Чубчика, 3
129.7 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd