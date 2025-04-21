Мочеприемник педиатрический Др. Вайт (Pediatric urinal bag Dr. White)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 62
4.6 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
В містах поряд
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Заменгофа Людвіка, 1
54.9 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,44
Економія при броні: -0,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Стрітенська, 21
56.2 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,51
Економія при броні: -0,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
58.1 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,46
Економія при броні: -0,29 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,63
Економія при броні: -0,46 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
59.2 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,50
Економія при броні: -0,33 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
75.1 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
75.4 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,47
Економія при броні: -0,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Вознесенськ, вул. Чубчика, 3
85.1 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
99.7 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,47
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
99.9 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,57
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
107.6 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
107.7 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,59
Економія при броні: -0,42 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
107.7 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
108.0 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,49
Економія при броні: -0,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
108.3 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,48
Економія при броні: -0,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
108.3 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
108.9 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,63
Економія при броні: -0,46 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
109.2 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,59
Економія при броні: -0,42 грн