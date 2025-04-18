Мочеприемник педиатрический Др. Вайт (Pediatric urinal bag Dr. White)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Київ
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
3.1 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
4.0 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,75
Економія при броні: -0,38 грн
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 6
4.8 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
5.0 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
5.2 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
5.4 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 3
5.6 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Оболонська, 4-А
5.8 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 8
5.9 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 6
6.1 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 12
6.2 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
6.9 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 39-В
7.3 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 19
7.4 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
7.9 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
9.0 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
10.0 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 51
10.1 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd