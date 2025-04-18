Мочеприемник педиатрический Др. Вайт (Pediatric urinal bag Dr. White)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,42
Економія при броні: -0,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,44
Економія при броні: -0,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,53
Економія при броні: -0,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,63
Економія при броні: -0,46 грн
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,63
Економія при броні: -0,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,60
Економія при броні: -0,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
7.5 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,61
Економія при броні: -0,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
8.2 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
6,46
Економія при броні: -0,29 грн
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
2.3 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Астарта
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Байрона, 9
5.4 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
5.6 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Шарикова, 37
13.6 км
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
14.3 км
Сечоприймач педіатричний для хлопчиків Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Мочеприемник педиатрический для дівчат Dr. White 100 мл №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd