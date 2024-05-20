Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Гора, вул. Центральна, 7 Всього: упаковка (2) 32,00 грн

Ірфарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 33 хв Графік роботи Коростишів, вул. Шевченка, 40 Всього: упаковка (1) 24,00 грн

Фармсвіт Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Мена, вул. Героїв АТО, 7 Всього: упаковка (4) 21,80 грн