Khadi Натуральна індійська хна для волосся з аюрведичними травами та аргановою олією 25 г - Дніпро (Дніпропетровськ) (923277) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 7
Фармсвіт
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 14:00
Мена, вул. Героїв АТО, 7
Ірфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом