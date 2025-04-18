Доменорм вагінальний гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами (Domenorm vaginal gel with hyaluronic acid and liposomes)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 366 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
524,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
524,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
524,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
524,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
524,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
524,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
524,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
524,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
524,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
524,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
524,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
524,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
524,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
524,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами гель туба 30 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
524,60 грн