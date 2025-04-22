Колаген потрійна сила преміум (Collagen Triple Strength Premium)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
919,27
Економія при броні: -27,58 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
985,03
Економія при броні: -29,55 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
985,03
Економія при броні: -29,55 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
946,66
Економія при броні: -28,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
910,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
919,27
Економія при броні: -27,58 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
114.8 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
985,03
Економія при броні: -29,55 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
946,66
Економія при броні: -28,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
910,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
116.9 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
946,66
Економія при броні: -28,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
946,66
Економія при броні: -28,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.8 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
974,89
Економія при броні: -66,55 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
121.4 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
985,03
Економія при броні: -29,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
971,31
Економія при броні: -51,93 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
122.0 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
919,27
Економія при броні: -27,58 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
946,66
Економія при броні: -28,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
122.7 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
946,66
Економія при броні: -28,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
123.1 км
Колаген потрійна сила преміум порошок банка пластикова 200 г №1
Екофіт
946,66
Економія при броні: -28,40 грн