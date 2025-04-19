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Зубна паста для дітей Бебікокколе з вітамінами та кальцієм (Toothpaste for children Bebycoccole with vitamins and calcium)
Зубна паста для дітей Бебікокколе з вітамінами та кальцієм (Toothpaste for children Bebycoccole with vitamins and calcium)
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
15.9 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,47
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,76
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
109.5 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
144,54
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,71
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
109.7 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,51
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
128.3 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,69
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
139.2 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,43
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,24
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,37
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Ізюм, вул. Соборна, 33/3
188.0 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,15
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,36
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,83
грн
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Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
190.2 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,86
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,06
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,34
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
190.9 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,60
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,28
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
191.4 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,14
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,27
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,34
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
193.3 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,93
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,53
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
193.3 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,69
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,03
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,31
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
194.2 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,84
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,86
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,62
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
194.2 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
144,95
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,19
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,41
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
194.2 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,61
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,40
грн
Забронювати
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,88
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
194.9 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,26
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,75
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,76
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
195.0 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,01
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,28
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,37
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
195.2 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,88
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,24
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,45
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,25
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,41
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
195.7 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
144,90
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
145,58
грн
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Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,39
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
197.4 км
Зубна паста для дітей "Babycoccole" з вітамінами та кальцієм 75 мл №1
Betafarma
146,89
грн
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