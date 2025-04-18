Гастромуніл (Gastromunil)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 326 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
464,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
464,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
479,48
Економія при броні: -25,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
464,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
475,43
Економія при броні: -21,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
486,60
Економія при броні: -32,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
464,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
330,03
Економія при броні: -44,09 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
471,32
Економія при броні: -17,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
316,19
Економія при броні: -13,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
464,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
464,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
482,90
Економія при броні: -29,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
480,39
Економія при броні: -20,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
476,78
Економія при броні: -17,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
464,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Гастромуніл капсули блістер №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
470,73
Економія при броні: -17,01 грн