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Фертил кеа (Fertil care)
Фертил кеа (Fertil care)
Харків
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницька Галина Іванівна
1422,00
Економія при броні:
-27,00 грн
1395,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
253.1 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницька Галина Іванівна
1422,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницька Галина Іванівна
1455,00
Економія при броні:
-14,00 грн
1441,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
398.6 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницька Галина Іванівна
1367,50
Економія при броні:
-0,10 грн
1367,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
400.2 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницька Галина Іванівна
1367,50
Економія при броні:
-0,10 грн
1367,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
410.3 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницька Галина Іванівна
1553,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницька Галина Іванівна
1553,90
грн
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Єва
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 15/1
571.1 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницька Галина Іванівна
1542,00
грн
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Жемчужина
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
574.0 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницька Галина Іванівна
1542,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
583.9 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницька Галина Іванівна
1243,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Червонія Василя, 39
711.5 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницька Галина Іванівна
1367,50
Економія при броні:
-0,10 грн
1367,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
876.6 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницька Галина Іванівна
683,75
Економія при броні:
-0,05 грн
683,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
919.0 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницька Галина Іванівна
1367,50
Економія при броні:
-0,10 грн
1367,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Виноградів, вул. Миру, 29
983.3 км
ФертилКеа/FertilCare таблетки №30
Куницька Галина Іванівна
1155,84
грн
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