Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Челсі плюс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А Всього: упаковка (17) 11,20 грн

Ірфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Коростишів, вул. Шевченка, 40 Всього: упаковка (15) 12,00 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Бродівська, 5 Всього: упаковка (2) 12,50 грн