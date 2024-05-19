Батончик-мюслі тм "FITTO LIGHT" "з фундуком та шоколадом" глазурований 25 г, №1 - Харків (919313) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Челсі плюс
Детальніше
Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Ірфарм
Детальніше
Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом