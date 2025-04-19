Альторе форте (Altore forte)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
1.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Личаківська, 55
2.2 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Володимира Великого, 1
3.5 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
3.9 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 210
4.1 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
4.1 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
5.0 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сихівська, 12
5.8 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Яворів, пл. Ринок, 1
46.6 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 12/3
65.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Тернопіль, бульв. Просвіти, 19
115.8 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Тернопіль, вул. Карпенка, 10
117.2 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
118.1 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2
120.7 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
186.1 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Легоцького Тиводара, 52
186.8 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Іза, вул. Центральна, 92
187.8 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
203.4 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Головна, 41
221.6 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка