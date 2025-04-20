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Альторе форте (Altore forte)
Альторе форте (Altore forte)
Кривий Ріг
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Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
197.9 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
90,75
грн
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D.s.
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Зачиняється за 55 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
509.5 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
90,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
537.1 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
60,53
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Чернівці, вул. Руська, 273
550.1 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
90,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Руська, 252
550.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
30,79
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Чернівці, вул. Руська, 248-Б
550.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
92,45
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:30
Чернівці, вул. Сосюри Володимира, 5-А
552.7 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
90,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Чернівці, вул. Небесної Сотні, 3-А
554.2 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
90,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Чернівці, вул. Головна, 41
554.6 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
92,45
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2
596.7 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
150,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
599.4 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
61,66
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Карпенка, 10
600.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
90,75
грн
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Зачиняється о 20:00
Тернопіль, бульв. Просвіти, 19
601.7 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
90,75
грн
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Зачиняється о 20:00
Винники, вул. Галицька, 18
708.5 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
90,75
грн
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Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Сихівська, 12
713.1 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
90,75
грн
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D.s.
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Зачиняється за 55 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 36
714.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
90,75
грн
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D.s.
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Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Личаківська, 55
715.3 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
90,70
грн
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D.s.
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Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Франка Івана, 26
716.1 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
90,70
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Володимира Великого, 1
716.5 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
90,75
грн
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D.s.
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
719.5 км
АЛЬТОРЕ ФОРТЕ капсули №30
Червона зірка
90,70
грн
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