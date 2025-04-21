Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
469,12
Економія при броні: -24,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
461,85
Економія при броні: -20,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
462,29
Економія при броні: -17,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
468,23
Економія при броні: -23,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
463,00
Економія при броні: -21,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
466,49
Економія при броні: -22,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
474,75
Економія при броні: -30,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
476,63
Економія при броні: -32,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
471,18
Економія при броні: -26,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
468,82
Економія при броні: -27,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
467,67
Економія при броні: -25,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
467,31
Економія при броні: -25,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
466,35
Економія при броні: -21,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
461,35
Економія при броні: -16,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Келецька, 66
5.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
461,08
Економія при броні: -16,61 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
24.9 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Тиверська, 38
25.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-Е
33.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт