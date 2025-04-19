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Селефорт (Selefort)
Селефорт (Selefort)
Одеса
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Фармакопійка
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Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
109.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
473,19
Економія при броні:
-28,72 грн
444,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
117.1 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
468,32
Економія при броні:
-23,85 грн
444,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
461,45
Економія при броні:
-19,67 грн
441,78
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Джулинка, вул. Центральна, 34-В
228.2 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні:
-68,50 грн
377,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крижопіль, вул. Долейка Андрія, 14-А
251.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні:
-68,50 грн
377,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Економія при броні:
-56,00 грн
334,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
262.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
475,78
Економія при броні:
-31,31 грн
444,47
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Будівельників, 15
267.8 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
376,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
307.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
464,08
Економія при броні:
-19,61 грн
444,47
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
307.8 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
474,75
Економія при броні:
-30,28 грн
444,47
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 36
307.9 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні:
-68,50 грн
377,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
308.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
470,33
Економія при броні:
-28,55 грн
441,78
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 61
308.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні:
-68,50 грн
377,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 65
308.1 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
376,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 85
310.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
376,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
324.9 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
376,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тиврів, вул. Тиверська, 38
325.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні:
-68,50 грн
377,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 151-А
329.4 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
216,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
340.5 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
476,81
Економія при броні:
-32,34 грн
444,47
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Муровані Курилівці, вул. Соборна, 133/2-Б
341.8 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні:
-68,50 грн
377,00
грн
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