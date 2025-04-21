Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
6.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
472,61
Економія при броні: -28,14 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
476,14
Економія при броні: -31,67 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
154.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
469,35
Економія при броні: -24,88 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Економія при броні: -56,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Джулинка, вул. Центральна, 34-В
236.2 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
243.2 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
459,32
Економія при броні: -17,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
250.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
440,98
Економія при броні: -23,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 15
250.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
467,07
Економія при броні: -22,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
250.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
434,14
Економія при броні: -16,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
251.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
466,13
Економія при броні: -21,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.5 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
471,09
Економія при броні: -26,62 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
429,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
256.5 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
471,09
Економія при броні: -26,62 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
261.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
464,65
Економія при броні: -22,87 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
263.2 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
416,03
Економія при броні: -16,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
264.8 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Економія при броні: -39,00 грн