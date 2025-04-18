Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
3.8 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -63,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
9.1 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -63,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -26,00 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
30.5 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
471,76
Економія при броні: -27,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 44
60.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
465,91
Економія при броні: -21,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
60.1 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
457,36
Економія при броні: -15,58 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
77.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
466,00
Економія при броні: -21,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
77.5 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
463,27
Економія при броні: -21,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
78.4 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
475,42
Економія при броні: -30,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 151-А
126.5 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-А
140.5 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
467,89
Економія при броні: -26,11 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
156.8 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
467,43
Економія при броні: -22,96 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
157.4 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -63,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
157.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
470,68
Економія при броні: -28,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
157.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
461,23
Економія при броні: -19,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
157.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
297,15
Економія при броні: -42,29 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
157.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -63,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
159.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
470,33
Економія при броні: -25,86 грн