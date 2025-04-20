Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
469,35
Економія при броні: -24,88 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Економія при броні: -56,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
123.9 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
434,14
Економія при броні: -16,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 15
124.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
467,07
Економія при броні: -22,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
124.5 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
466,13
Економія при броні: -21,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
124.5 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
440,98
Економія при броні: -23,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
125.9 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
471,09
Економія при броні: -26,62 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
429,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
128.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
471,09
Економія при броні: -26,62 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
136.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
416,03
Економія при броні: -16,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
136.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
475,78
Економія при броні: -31,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
137.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
464,65
Економія при броні: -22,87 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -49,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
138.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
145.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
472,61
Економія при броні: -28,14 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
155.5 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
476,14
Економія при броні: -31,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
193.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
476,18
Економія при броні: -31,71 грн