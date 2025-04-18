Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
459,39
Економія при броні: -16,26 грн
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
7.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Зміїв, вул. Лиманська, 21
35.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
470,43
Економія при броні: -27,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
35.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -63,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
55.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
470,21
Економія при броні: -27,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
129.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
467,02
Економія при броні: -22,55 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
390,00
Економія при броні: -39,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.4 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
474,89
Економія при броні: -30,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
250.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
251.1 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
426,60
Економія при броні: -26,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
251.4 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
464,70
Економія при броні: -20,23 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
256.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
438,08
Економія при броні: -20,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 15
256.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
471,22
Економія при броні: -26,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
257.0 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
468,36
Економія при броні: -23,89 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
257.9 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
437,71
Економія при броні: -20,11 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
305.1 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
464,88
Економія при броні: -20,41 грн