Київ
Селефорт (Selefort)

Селефорт (Selefort)

Чернігів (адресу не вказано)
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
129.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
354,50 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
129.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
377,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
129.9 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
377,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -42,00 грн
370,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні: -42,00 грн
370,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
158.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
464,08
Економія при броні: -19,61 грн
444,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 44
185.1 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
460,99
Економія при броні: -16,52 грн
444,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
185.2 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
460,47
Економія при броні: -18,69 грн
441,78 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
205.5 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
470,02
Економія при броні: -25,55 грн
444,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
205.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
467,49
Економія при броні: -25,71 грн
441,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
206.4 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
466,04
Економія при броні: -21,57 грн
444,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 151-А
230.8 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
216,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
234.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
462,07
Економія при броні: -17,60 грн
444,47 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
235.2 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
377,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
236.2 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
473,08
Економія при броні: -31,30 грн
441,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
236.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
472,95
Економія при броні: -31,17 грн
441,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
236.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
297,15
Економія при броні: -45,69 грн
251,46 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
236.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні: -68,50 грн
377,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
236.4 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
467,43
Економія при броні: -22,96 грн
444,47 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
371,00
Економія при броні: -31,00 грн
340,00 грн
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