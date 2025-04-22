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Селефорт (Selefort)
Селефорт (Selefort)
Чернігів
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
129.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
354,50
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
129.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні:
-68,50 грн
377,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
129.9 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні:
-68,50 грн
377,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні:
-42,00 грн
370,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
412,00
Економія при броні:
-42,00 грн
370,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
158.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
464,08
Економія при броні:
-19,61 грн
444,47
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 44
185.1 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
460,99
Економія при броні:
-16,52 грн
444,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
185.2 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
460,47
Економія при броні:
-18,69 грн
441,78
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
205.5 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
470,02
Економія при броні:
-25,55 грн
444,47
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
205.7 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
467,49
Економія при броні:
-25,71 грн
441,78
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
206.4 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
466,04
Економія при броні:
-21,57 грн
444,47
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 151-А
230.8 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
216,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
234.6 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
462,07
Економія при броні:
-17,60 грн
444,47
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
235.2 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні:
-68,50 грн
377,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
236.2 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
473,08
Економія при броні:
-31,30 грн
441,78
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
236.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
472,95
Економія при броні:
-31,17 грн
441,78
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
236.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
297,15
Економія при броні:
-45,69 грн
251,46
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
236.3 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
445,50
Економія при броні:
-68,50 грн
377,00
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
236.4 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
467,43
Економія при броні:
-22,96 грн
444,47
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Селефорт капсули 250 мг №30
Фармпродукт
371,00
Економія при броні:
-31,00 грн
340,00
грн
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