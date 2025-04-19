Київ
Хлоргексидин (Chlorhexidin)

Хлоргексидин (Chlorhexidin)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 26 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,65 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,48 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,61 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,40 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 200 мл №1
55,62 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,46 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,31 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 200 мл №1
55,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,37 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,26 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 200 мл №1
55,84 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,48 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
3.7 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,57 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,37 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,52 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,70 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,51 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,49 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,40 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 200 мл №1
55,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 55
5.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,54 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,24 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 200 мл №1
55,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33
5.4 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,70 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,48 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
5.5 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,59 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
5.9 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,69 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,47 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,39 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,40 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
7.0 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
38,50 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
43,50 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 200 мл №1
57,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
10.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,45 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,57 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 200 мл №1
55,57 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Глодан Сім'ї, 51
11.1 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,41 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,29 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 200 мл №1
55,31 грн
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