Хлоргексидин (Chlorhexidin)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Малоголосківська, 40-А
3.4 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 200 мл №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Пасічна, 70
4.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
10.0 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 200 мл №1
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
27.6 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 200 мл №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Жидачів, пл. Свободи, 8
50.9 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
52.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 2
63.6 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
63.8 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 6
63.9 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
64.0 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
64.0 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
64.7 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
65.3 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Стрий, вул. Зелена, 21
65.7 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Стрий, вул. Колесси, 55/75
66.3 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 200 мл №1