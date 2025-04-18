Київ
Хлоргексидин (Chlorhexidin)

Хлоргексидин (Chlorhexidin)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 169 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
38,46 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
43,50 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 200 мл №1
56,96 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
38,46 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
43,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,57 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,52 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,54 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,46 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,35 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,61 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,28 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
43,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,58 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,41 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,56 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
38,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,66 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,59 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,42 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,46 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,49 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Татарська, 38
3.3 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
43,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
3.8 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,37 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,64 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,58 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 200 мл №1
55,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,39 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
38,50 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
43,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
4.0 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,68 грн
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