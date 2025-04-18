Хлоргексидин (Chlorhexidin)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 244 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс