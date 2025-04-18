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Хлоргексидин (Chlorhexidin)

Хлоргексидин (Chlorhexidin)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 244 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,66 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,52 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,39 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,37 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,23 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,47 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,55 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,45 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,49 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,62 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,72 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,43 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,65 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,43 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,61 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,43 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,21 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,51 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,61 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,60 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,42 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,52 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,55 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,21 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,62 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,41 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,62 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон-спрей 50 мл №1
37,65 грн
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування 0.05 % флакон 100 мл №1
Беркана Плюс
42,46 грн
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