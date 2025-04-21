Зубна нитка Біомед (Biomed dentalfloss)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
3.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
100.9 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
200,45
Економія при броні: -6,01 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
113.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
114.2 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 13/1
123.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Київська, 66
126.2 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
133.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
200,44
Економія при броні: -6,01 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 23
136.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
138.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 68
152.1 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
152.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
165.8 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
167.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Магістральна, 40
178.1 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
179.3 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
179.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гореничі, вул. Столична, 1
181.3 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
183.2 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн