Зубна нитка Біомед (Biomed dentalfloss)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
114.2 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
153.2 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
153.6 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
153.6 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
191.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
254.8 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 23
254.9 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
294.8 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
295.1 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 13/1
325.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
344.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
346.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
346.7 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
348.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
349.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн