Зубна нитка Біомед (Biomed dentalfloss)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
200,45
Економія при броні: -6,01 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Шептицький, вул. Героїв Майдану, 10
63.1 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
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Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
64.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
112.9 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
140.3 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
224.7 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
225.6 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
323.2 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
325.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, вул. Скалецького, 35
327.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
332.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
334.6 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
335.7 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Коростишів, вул. Київська, 66
363.2 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн