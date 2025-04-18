Зубна нитка Біомед (Biomed dentalfloss)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
275,60
Економія при броні: -66,93 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
268,10
Економія при броні: -65,09 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
269,40
Економія при броні: -65,43 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
249,90
Економія при броні: -66,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
4.2 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
247,80
Економія при броні: -64,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Кочура Григорія, 4
4.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
247,80
Економія при броні: -64,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
4.9 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
271,00
Економія при броні: -65,83 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
5.3 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
249,90
Економія при броні: -66,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
5.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн