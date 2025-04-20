Київ
Зубна нитка Біомед (Biomed dentalfloss)

Зубна нитка Біомед (Biomed dentalfloss)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 117 аптеках у Кривий Ріг
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
42.8 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
194,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
49.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
194,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
49.2 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
195,02 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
195,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
128.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
180,36 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
194,48 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
137.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
200,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
138.1 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
194,59 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
195,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
138.1 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
195,58 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
195,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
138.3 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
200,40 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
200,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
142.9 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
196,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
147.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
196,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
165.2 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
194,98 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
195,96 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
165.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
218,83 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
218,88 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
165.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
194,48 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
196,25 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
196.1 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
195,18 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
195,90 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
196.9 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
218,83 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
218,88 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
206.3 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
218,83 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
218,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
233.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
196,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 2-В
235.7 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
196,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, перех. Володимирський / Садова, 54/2-Б
236.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
180,36 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
245.1 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
218,88 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
218,88 грн
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